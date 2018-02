50 nuances de rose

Crédit photo : Courtoisie

Cent Mille Lieux a trouvé une façon originale de souligner la Saint-Valentin. L’organisme vous invite, le 24 février prochain, à pousser les portes du Manoir Saint-André qui deviendra le temps d’une soirée, le Manoir d’Éros.

« Cette auberge, raconte Loïc Breuzin, chargé de projet, se transformera en une multitude de lieux faisant honneur au sensuel, à l’émotionnel et aux corporels. »

Une vingtaine de comédiennes et de comédiens feront vivre aux visiteurs une expérience théâtrale immersive, ajoute monsieur Breuzin. Le public sera invité à participer.

Dix salles ont été aménagées sous des thèmes à saveur érotique. Les gens entreront dans les pièces en nombre limité.

Dans la Salle noire, par exemple, on ne peut distinguer que le bruit de talons hauts. Dans le Salon du tendre, vous serez initié (e) s au touché conscient. Il y aura aussi le Salon de rêves, la salle de danse, la salle des ouvertures… Et plus encore. À vous de découvrir.

On parle d’érotisme, mais tout se fait dans le respect des gens, insiste Loïc Breuzin. Aucune menotte ne vous sera mise aux poignets sans votre consentement. Il s’agit avant tout d’un parcours théâtral. L’activité s’adresse néanmoins aux personnes de 18 ans et plus. Il y aura aussi tirages de cadeaux.

Parcours en forêt

Les comédiens sont bénévoles et le but de cette soirée est d’amasser des fonds pour le projet de parcours permanent d’aventures théâtrales sur une superficie de plus de six hectares dans les forêts de Saint-Bruno.

Depuis sa création en 2016 dans la région de Kamouraska, Cent Mille Lieux se donne comme mission de proposer à son public de différents âges des expériences d’immersion en créant des mondes fantastiques dans lesquels les gens interagissent avec les multiples personnages.

Le parcours Mille-Lieux de Cent Mille Lieux ouvrira officiellement « ses sentiers » à l’été 2019. Une équipe de comédiens et de comédiennes aura comme mission de mettre en vie un parcours signé par un metteur en scène professionnel.

Différents forfaits disponibles. C'est un rendez-vous le samedi 24 février entre 20 h et 23 h au Manoir Saint-André, 196, route 132 Saint-André.