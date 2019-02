50 coureurs à la course d’attelages de chiens du Kamouraska

Crédit photo : Sébastien Lizotte Photographie

Les 2 et 3 mars 2019, plus de 50 coureurs du Canada et des États-Unis sont attendus à Rivière-Ouelle pour la 39e course d’attelages de chiens au Kamouraska.

Surveillons la participation de David Caouette et de Mireille Pelletier, des coureurs résidant à Saint-Gabriel-Lalemant, qui ont respectivement obtenu une 1re et 4e position en 2017.

« Nous sommes heureux d’accueillir, pour une 5e année, la seule course de chiens de traineau du Kamouraska! C’est une fierté pour la Municipalité de recevoir des coureurs qui viennent de loin pour défendre leur titre. Nous invitons la population d’ici et des alentours à assister à l’événement, d’autant plus que plusieurs activités familiales se dérouleront sur le site », explique Louis-Georges Simard, maire de Rivière-Ouelle.

L’ensemble des activités prendront place dans le secteur de la salle du Tricentenaire à Rivière-Ouelle. Entre 10 h et 16 h, la population est invitée à venir assister aux départs des catégories suivantes : Attelages de quatre chiens, de six chiens et de dix chiens. Un souper barbecue au sous-sol de l’église est aussi prévu le samedi soir à 17 h. L’événement est organisé par le Club de course de chiens de Saint-Gabriel de Kamouraska, un comité formé de bénévoles en place depuis 40 ans.

Le 2 mars en après-midi, la Municipalité de Rivière-Ouelle profite de l’occasion pour organiser une fête familiale. Venez découvrir le Quidditch moldu, construire des châteaux de neige et déguster un bon chocolat chaud. Un jeu gonflable pour les 2 à 12 ans sera aussi sur place.

Tous les détails sont disponibles sur la page Facebook de la Municipalité.