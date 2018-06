46e programmation pour le Festival du poulet

Le Festival du Poulet annonce la programmation de sa 46e édition qui se tiendra du 30 août au 2 septembre 2018. Des classiques aux nouveautés en passant par quelques succès débutés l’an dernier, l’édition 2018 offre une programmation diversifiée, qui saura rassembler les jeunes et moins jeunes.

Le jeudi 30 août, rendez-vous au bingo du Festival qui amorcera les festivités avec 3 000$ en prix. Le vendredi, à la demande générale, Yanick Lavoie et le Big river Band sera de retour pour le plaisir de la foule. Nouveauté cette année, Four Wheel Drive assurera la première partie pour réchauffer l’ambiance!

Le samedi 1er septembre, en plus du légendaire poulet BBQ, retrouvez le tant apprécié derby de la relève dans lequel les enfants pourront courser en voiturette de type power wheel dans un derby de démolition où seuls des ballons seront démolis! En plus du tournoi de balle-molle, des jeux gonflables et du tournoi de poker, vous aurez également l’occasion de participer gratuitement à un entraînement de type crossfit en avant-midi. En après-midi, tournoi de 500, shows de boucane et démonstration de gymnastique sont de retour. S’ajoute à cela la tente à contes pour les tout-petits. En plus de ces activités, le tout nouveau Défi-Évasion se déroulera pendant toute la journée, dans lequel des groupes de 6 personnes auront 30 minutes pour résoudre des énigmes afin de s’évader d’une machine à remonter le temps. Si le défi vous intéresse, réservez votre place au www.festivaldupoulet.com dès le 15 juin! Pour le plaisir de tous, le maintenant traditionnel et toujours spectaculaire gala de lutte est également de retour en soirée.

Le dimanche, commencez la journée avec le déjeuner du coq. Dès 10h, venez assister à la 32e édition du derby de démolition où une centaine de voitures seront démolies pour le plaisir des spectateurs et des coureurs. Repas de poulet BBQ seront servis dès midi. Le traditionnel gala musical est également de retour ainsi que la messe du Festival et les jeux gonflables. Nouveauté cette année : Marché aux puces en après-midi. Les festivités se termineront en musique avec Les Polissons.

En plus de cette programmation diversifiée, le comité des Amusements St-Damase cherche constamment à améliorer les éléments déjà en place pour le Festival. C’est pourquoi cette année, les cartes de poulet devront être achetées au kiosque de cartes de repas BBQ qui sera situé près de la Place Exceldor (Salle des Loisirs). Aucune carte ne sera vendue aux points de service des poulets.