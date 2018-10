450 personnes au 11e concert des familles

Crédit photo : Maxime Paradis

450 personnes ont assisté au 11e Concert des familles organisé par la Fondation André-Côté, le 20 octobre dernier. Le concert avait lieu comme à l’habitude à la Cathédrale Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

La directrice générale de la Fondation André-Côté, Mme Maryse Pelletier, ne pouvait pas être plus heureuse au sortir de ce 11e concert. Pour la première fois dans l’histoire de la Fondation, le concert des familles était présenté un samedi soir et les gens ont bien répondu à l’appel. « Historiquement, le concert a toujours été un dimanche. La fin de semaine, elle, a toujours varié selon la disponibilité des chœurs. Cette année, c’est tombé un samedi soir et le public était au rendez-vous », s’est-elle réjouie.

Un total de 21 personnes ont été honorées le temps d’une chanson, soit deux pour Saint-Pascal et La Pocatière, et une pour chaque autre municipalité du Kamouraska, en plus de Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise. Les chansons ont été interprétées par le Chœur En Supplément’ Air, sous la direction de Mme Carole Bellavance. Une d’entre elles, Je vole de Michel Sardou, a non seulement été interprétée par les 110 choristes, mais également livrée en langage des signes québécois par Mme Diane Richard.

Événement majeur

Véritable tradition automnale depuis sa création en 2008, le Concert des familles demeure à ce jour un des événements de financement majeur de la Fondation qui offre une gamme de services de confort et d’accompagnement aux personnes malades, en fin de vie et leurs proches. Dans la dernière année, cette offre a même été bonifiée par l’ajout des paniers-réconfort et d’un programme d’aide financière de dernier recours à sa clientèle. « Les services de la Fondation sont un véritable baume sur les souffrances des gens qu’elle accompagne », de mentionner M. Raymond Talbot, coprésident d’honneur du 11e concert des familles avec sa conjointe Mme Brigitte Pouliot.

Autre tradition du Concert des familles, le prix hommage André-Côté a été décerné cette année à M. Marc-André Caron, chef de chœur bien connu de la région. Impliqué depuis de nombreuses années dans le comité organisateur du concert des familles, Marc-André Caron a reçu le prix avec beaucoup d’humilité. « Quand je suis devant, habituellement, c’est pour mettre les autres en valeur. Je me sens choyé et honoré aujourd’hui de recevoir ce prix », a-t-il déclaré. Rappelons que le prix hommage André-Côté et remis annuellement à une personne ou un groupe de personnes qui contribue à faire rayonner la mission de la Fondation André-Côté.