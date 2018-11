45 000 $ grâce au Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile

Crédit photo : Courtoisie

Le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile remet 45 000 $ au Service des loisirs de Saint-Pamphile grâce à la dernière édition de l’événement. Le but est de réduire le coût d’inscription aux loisirs des citoyens des municipalités de L’Islet-Sud et de redonner aux organismes culturels de Saint-Pamphile une subvention annuelle.

Lors de la séance du conseil municipal du 5 novembre dernier, le comité organisateur du Festival a remis le chèque au membre du conseil.

La 38e édition du Festival a été spectaculaire et c’est de loin la plus grosse année en ce qui concerne l’achalandage sur le site. Il y a eu une forte augmentation des entrées tout au long de la fin de semaine. De plus, c’est une année record pour ce qui est des campeurs, puisque les deux terrains de camping étaient à pleine capacité et de nombreux citoyens en ont gentiment accueilli chez eux.

Le comité travaille déjà sur la 39e édition qui se veut à la hauteur des attentes des festivaliers.