42e Goulée de l’amitié et de la reconnaissance

Crédit photo : Andréanne Gauthier

Le président, M.Sylvain Thiboutot, et les membres du conseil d’administration de la Fondation Bouchard inc., sont ravis de présenter la 42e édition de la Goulée de l’amitié et de la reconnaissance, qui aura lieu le samedi 5 mai 2018, sous la présidence d’honneur de M. Guy Pelletier, président du Groupe GP, coprésident de la dernière campagne majeure de financement 2010–2014 du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et ancien de la 153e promotion.

En marge de ce rendez-vous gourmand, d’autres personnalités recevront une distinction soulignant leur travail, leur dévouement et leur implication dans leur communauté. Seront décorés de l’Ordre Painchaud en compagnie de notre président d’honneur : Mme Myriam Leblanc, comédienne et ancienne de la 162e promotion, Mme Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière et ancienne de la 155e promotion et M. Léonard Lemieux, professeur retraité, responsable des promotions 120 à 130 pour la campagne de financement du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et ancien de la 130e promotion.

M. Sylvain Thiboutot, président de la Fondation Bouchard, invite toute la population à prendre part à ces agapes printanières, le samedi 5 mai 2018 au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. La cérémonie de l’Ordre Painchaud débutera à 17 h suivi du cocktail à 18 h. Encore une fois cette année, le banquet se terminera par une soirée dansante à la salle de cocktail question de bien terminer la soirée avec porto et chocolat. Le prix du couvert, au coût de 160 $, vous donne accès, à volonté, au cocktail, au banquet, incluant le vin et le porto et le chocolat à la soirée. Un reçu d’impôt au montant de 80 $ vous sera également remis.