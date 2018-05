Une 3e saison pour la Ligue de balle donnée du Kamouraska

La Ligue de balle donnée du Kamouraska (LBDK) entreprend sa 3e saison lundi 21 mai 2018.

Cette année, l’équipe de Saint-Bruno s’ajoute aux sept autres existantes, soit la Compagnie Normand de Saint-Pascal (champions 2016), les Bucks de Sainte-Hélène, Saint-Philippe-de-Néri (les Recrues et les Broncos), Saint-Pacôme, La Pocatière et les champions en titre, Saint-Gabriel.

Les parties seront disputées les lundi, mardi et mercredi, et ce, dans les municipalités de Saint-Pascal, Sainte-Hélène, Saint-Bruno, Saint-Gabriel et Saint-Philippe. Les huit équipes joueront 14 matchs en saison régulière et sont assurées de deux parties en séries éliminatoires. Au total, une centaine de joueurs du Kamouraska disputeront près de 80 parties. De plus, divers nouveaux règlements seront en vigueur cet été, dans le but de dynamiser encore plus les affrontements.

La LBDK a été créée en 2016 par Louis-Martin Hénault et Mathieu Landry, respectivement capitaines des formations de Saint-Pascal et Sainte-Hélène. Il est possible de consulter l’horaire, les résultats et les règlements sur le site lbdk.ca, et sur la page Facebook facebook.com/liguedeballedukamouraska.