38 jeunes honorés lors de l’Appréciation de la jeunesse

Crédit photo : Courtoisie

Près de 150 personnes ont assisté à la remise des certificats décernés dans le cadre de l’activité Appréciation de la jeunesse qui s’est tenue en juin dernier. Cet événement a permis de souligner les efforts, l’implication et la persévérance de 38 jeunes provenant de l’école Mgr-Boucher, de l’école Saint-Louis, de l’école de Saint-Bruno, de l’école de musique Destroismaisons, de la Maison des jeunes, du Club de patinage artistique de Saint-Pascal, du soccer de Saint-Pascal, du baseball de Saint-Pascal et de l’activité Art de s’exprimer en public.

Cette activité a été rendue possible grâce à la contribution de généreux commanditaires, soit le député de la Côte-du-Sud, monsieur Norbert Morin, Ville Saint-Pascal, IGA Saint-Pascal, Familiprix Blanchet, St-Hilaire et Rivard et Tabagie Accommodation Lunik. Le Club optimiste de Saint-Pascal qui parraine l’activité Appréciation de la jeunesse tient à féliciter tous les jeunes pour leur cheminement remarquable et à remercier les professeurs, les directions d’école et les responsables des activités qui ont grandement contribué au succès de l’événement.