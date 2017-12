37 entrepreneurs de la Côte-du-Sud créent un fonds d’investissement régional

Crédit photo : Maxime Paradis

Trente-sept entrepreneurs de la région viennent de rendre disponibles 2 M$ dans un fonds d’investissement régional appelé Fonds d’investissement Côte-du-Sud inc. Ce dernier doit servir au développement, à la relève ou au démarrage d’entreprises manufacturières dans les MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska et Rivière-du-Loup.

C’est un exercice qui a demandé plus d’un an et demi de travail pour le président et instigateur de cette démarche, M. Yves Lebel, ainsi que ses différents partenaires. Entrepreneur bien connu dans la région, Yves Lebel a été propriétaire du supermarché Métro Plus Lebel à La Pocatière entre 1982 et 2002. Il a également été président fondateur du Fonds d’intervention économique régional (FIER) lancé il y a une dizaine d’années au Bas-Saint-Laurent et qui est désormais venu à échéance.

Constitué depuis le 1er novembre, ce nouveau Fonds est dirigé par un conseil d’administration actuellement composé de huit entrepreneurs. Un seul poste reste à pourvoir. « Nous le gardons ouverts à quelqu’un provenant du secteur de Montmagny, car on vise une bonne répartition de nos partenaires sur tout le territoire », d’indiquer le président.

M. Lebel et ses acolytes, à titre de bénévoles, désirent travailler à la création d’emploi et la création de valeur ajoutée dans la région, tout en veillant à la pérennité du fonds au fil du temps. « Nous n’avons pas de ressources à notre emploi pour le moment. Les seuls frais que nous avons sont des honoraires de gestion, comme des frais de comptabilité. On veut investir au maximum l’argent de nos partenaires dans nos industries », de préciser Yves Lebel.

Besoin

Avant même sa mise en place, le Fonds d’investissement Côte-du-Sud inc. avait déjà commencé l’analyse de certains dossiers. Un départ qui réjouit les investisseurs. « Notre région a une population de moins de 100 000 habitants, mais nous sommes fortement industrialisés entre Montmagny et Rivière-du-Loup. Plus qu’on ne le pense », de mentionner le président.

Plus les entreprises manufacturières sont loin des centres décisionnels, plus il est difficile pour elles de trouver du financement.

C’est pourquoi il croit que la création du Fonds vient répondre à un besoin dans la région. « Dans les grandes villes, il y a plusieurs fonds du genre qui existent. Mais ils investissent chez eux avant de le faire chez nous. C’est pourquoi il fallait se regrouper. Plus les entreprises manufacturières sont loin des centres décisionnels, plus il est difficile pour elles de trouver du financement », ajoute-t-il.

Dans les prochains mois, le Fonds d’investissement Côte-du-Sud inc. compte se rapprocher des maisons d’enseignement pour stimuler l’entrepreneuriat auprès des jeunes et aider à maintenir la main-d’œuvre dans la région. De plus, il désire également faire des approches auprès des gouvernements et des institutions financières afin de développer de nouveaux partenariats.