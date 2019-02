35e Tournoi Provincial Atome-Peewee

C’est sous la présidence d’honneur de M. Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska, que se tiendra la 35e édition du Tournoi Provincial Atome-Peewee Desjardins du Kamouraska du 14 au 17 février prochain, au Centre Bombardier de La Pocatière et au Centre Sportif de Saint-Pascal.

Regroupant 38 formations, dont six équipes Voisins du Kamouraska, le Tournoi Provincial de hockey Atome-Peewee Desjardins du Kamouraska est l’un des plus importants tournois de hockey mineur dans la région.

« Ce sont plus de 600 joueurs qui vont venir chez nous pendant l’événement. En retombées économiques, cela représente plus ou moins 300 nuitées et près de 2000 repas, un apport intéressant pour notre région. Il s’agit également d’une belle vitrine pour promouvoir notre Kamouraska auprès des 32 équipes provenant de l’extérieur et leur donner envie de revenir découvrir le Kamouraska durant la belle saison. »

L’Association du Hockey mineur du Kamouraska invite toute la population de la région, tout comme les visiteurs de l’extérieur, à assister à cet événement sportif et encourager les équipes participantes.

Pour de plus amples renseignements : communication@ahmk.ca. Pour connaître l’horaire des parties, consultez le www.ahmk.ca.