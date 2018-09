35 000 km sur le pouce jusqu’à la Terre de Feu

Hitchhiking travel Canada to Chile | Channel Trailer

**Bande annonce -Your Wonderland**English translation lowerNotre toute première bande annonce pour la sortie de notre site web dans une semaine !!! On se sent trop excité de la publier après les heures de travail qu’on y a mis dans les dernières semaines 😄On vous dévoile l’itinéraire (grossi modo) de notre prochain voyage ainsi que notre défi personnel en cours de route. Les choses deviennent plus officielles les amis ! On a hâte de partager la route avec vous 🤙🏼Your Wonderland n'est pas seulement un projet qui ne concerne que nous, mais aussi notre collectivité et celles rencontrées sur notre route. On vous invite donc a partager la video un maximum et de nous rejoindre sur youtube et instagram pour en inspirer plus d'un !***Your Wonderland trailer***Our very first trailer for the launching of our website next week ! We are very excited to finally share this work with you after many weeks working on it 😄 We are unveiling our itinerary and our personal challenge on the way !Things are getting serious guys and we can’t wait to share the road with you !!!Your Wonderland is not only about us but also about our collectivity and the ones in the many countries we will visit. Please share it and follow us on Instagram and YouTube 🤙🏼Youtube -> http://urlz.fr/7MoMInstagram -> @ywl.blog

Posted by Your Wonderland – Blog voyage on Monday, September 17, 2018