33e Grands Prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches : deux prix pour l’Auberge la Marguerite de L’Islet

Crédit photo : S.Allard - Tourisme Chaudière-Appalaches

L’Auberge la Marguerite de L’Islet est repartie avec deux prix lors des 33e Grands Prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches.

L’entreprise, propriété de Mme Janic Thibodeau et M. Christian Dufour, s’est distinguée dans les catégories Hébergement – moins de 40 unités et Restauration – Tables des produits du terroir. « Quand c’est le public qui apprécie ce qu’on peut faire, c’est un cadeau du cœur. Ça fait plus de 30 ans que nous sommes en hôtellerie et on pense toujours la même chose, la personne la plus importante, c’est le client », de déclarer Mme Thibodeau.

Mentionnons qu’une autre entreprise de L’Islet, Studios Vacances Marchant de Bonne Heure a été récipiendaire dans la catégorie Hébergement – Résidence de tourisme. Le prix a été remis à M. Jean-François Pelletier, maire de L’Islet, qui représentait la propriétaire de l’entreprise, Mme Francine Lavoie, qui elle ne pouvait être présente pour l’occasion.

Les 33e Grands Prix du tourisme de Chaudière-Appalaches étaient remis le 26 avril dernier à La Vigie de Saint-Jean-Port-Joli.