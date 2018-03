33 projets routiers dans Côte-du-Sud

Crédit photo : Courtoisie

Au total, 33 projets de 500 000 $ et plus seront réalisés dans 22 municipalités de la circonscription en 2018-2020, sur les routes.

Ces projets de réfection routière visent à offrir aux usagers de la route des infrastructures sécuritaires, performantes et durables tout en contribuant au développement économique collectif de la circonscription de Côte-du-Sud au cours des deux prochaines années. Les investissements du gouvernement et de ses partenaires permettront la réalisation de projets routiers qui répondent aux besoins des familles et des entreprises.

Au cours des deux prochaines années, le Ministère entreprendra notamment les projets suivants :

Au Kamouraska : Asphaltage de l’autoroute 20, de la route 230 et de la route 132 pour la Ville de La Pocatière et les municipalités de Kamouraska, Saint-Denis-De La Bouteillerie, Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Saint-Pacôme, Saint-André et Saint-Philippe-de-Néri; modification de la signalisation de l’autoroute 20 (sortie 436 et 439) à La Pocatière; réfection des chaussées de la route 230 à Saint-Alexandre-de-Kamouraska et de la route 289 à proximité du km 72 sur 2,6 km à partir de Picard, ainsi que de la traverse permanente de l’autoroute 20 à Saint-Philippe-de-Néri; asphaltage de l’autoroute 20 à Saint-André et du viaduc au-dessus de la route de la Station vers l’est sur 2,9 km; reconstruction et réparation du pont de la rivière Fourchue (sur le rang Saint-Gérard Est à Saint-Alexandre-de-Kamouraska), du pont au-dessus de la route 287 à Saint-Philippe-de-Néri et du tablier du pont sur l’autoroute 20 au-dessus de la rivière Kamouraska à Saint-Pascal; reconstruction de la route 230 à Saint-Pascal (passage à niveau du CN vers l’est) ainsi que de la rue Principale à Saint-Germain sur 0,8 km.

Dans la MRC de L’Islet : Réfection de la chaussée de la route 132 à Saint-Jean-Port-Joli sur 5 km; asphaltage du secteur urbain de la route 204 jusqu’à la grande rivière noire de Saint-Adalbert et d’une partie de l’autoroute 20 à Saint-Roch-des-Aulnaies en direction est; réfection des ponts de Saint-Jean-Port-Joli (sur la route 204, au-dessus de la rivière Port-Joli) et de Tourville (au-dessus de la rivière Ouelle); asphaltage de la route 132 sur 6,6 km vers l’ouest à partir du km 285 à L’Islet; asphaltage de la route 216 dans le secteur urbain, de l’intersection de la route 285 sur 3,3 km à Saint-Marcel.