30 Filoupiens & Filoupiennes en pleine progression

Crédit photo : Photo tirée d'Infodimanche.com.

Les 14 et 15 juillet dernier avaient lieu à Québec les championnats provinciaux Benjamins-cadets-Jeunesses sur la piste d’athlétisme extérieur de l’Université Laval. Le plus grand nombre de représentants depuis la naissance du club avec 30 athlètes, dont sept de Grande-Rivière, ont réalisé d’excellentes prestations.

Il y a eu de très nombreux records personnels et 22 records du club. Les athlètes ont remporté 16 médailles (5 or, 6 argent, 5 bronze). Vincent Brodeur a récolté quatre médailles et est surtout devenu double champion provincial au Javelot et au marteau en plus de terminer 2e au 150 m. Il a surtout réécrit le livre de record du club aux quatre épreuves.

Pour sa part Nathan Soucy est devenu le second athlète du club à réussir un standard A au 400 m et surtout devenait le premier athlète des Filoup et du Carloup à courir sous les 50 secondes (49.74). Grâce à cela, il a pris la 3e place. Il a aussi récidivé au 400 m haies avec une médaille de bronze.

Les autres médaillés ont été en Argent, Sara-Kim Veilleux 80 m haies, Jia Fournier et Abdellah Flilou 1500 m marche. En bronze, Alice Lagacé au marteau, Adam Beaulieu 200 m haies et Rosalie Chouinard 1500 m marche.

Outre les médaillés, certaines performances sont très honorables, dont celle d’Alex Boulianne qui a franchi les 3 m à la perche et le 1500 m de Benjamin Ouellet en 5 :01 qui le place parmi les meilleurs T-12 au monde.

Enfin, nos équipes de relais ont très bien fait avec des Champions provinciaux. Chez les Benjamins (Tommy Bouchard, Alexis Gagnon, Nicolas Beaulieu & Vincent Brodeur) et les U18 (Alex Boulianne, William Plourde, Louis-Frédéric Paradis & Nathan Soucy), ainsi que les secondes places pour l’équipe Benjamine et l’équipe jeunesse (Naomy-Célest Soucy, Rosalie Ouellet, Aurélie Dufresne & Sara-Kim Veilleux).