3 700 $ remis à deux organismes du nord de L’Islet

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre de la Semaine de la coopération, la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet a profité de l’occasion pour mettre en lumière et soutenir des organismes qui s’engagent auprès des jeunes en partageant les dons recueillis lors d’une collecte de dons « Arrête-Don ».

La générosité de la population a permis d’amasser la somme de 3 710,26 $ qui fut redistribuée à deux organismes venant en aide aux jeunes de la région, soit l’organisme Apprendre autrement et la Maison des Jeunes de L’Islet-Nord. Au-delà des montants qui ont été recueillis, l’activité a permis de mobiliser près de 20 employés et dirigeants de la Caisse autour d’une même cause : les jeunes.

Les dons recueillis permettront à l’organisme Apprendre Autrement d’offrir à trois jeunes un suivi en orthophonie à raison d’une heure par semaine et à la Maison des jeunes de L’Islet-Nord d’accentuer ses actions relativement aux saines habitudes de vie et aux différentes problématiques psychosociales que peuvent vivre nos jeunes.