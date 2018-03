2Frères partage sa passion aux élèves de Saint-Bruno

Crédit photo : Courtoisie

Les 30 élèves de l’École Saint-Bruno de Kamouraska ont participé, vendredi dernier, à une vidéoconférence via Internet avec les deux membres du groupe 2Frères, messieurs Érick et Sonny Caouette. Ils ont pu leur poser nombre de questions portant notamment sur leur carrière, leurs projets et leur passion pour la musique.

Cette rencontre initiée par madame Mélanie Ouellet, enseignante de la classe de 4e, 5e et 6e année, trouve écho dans le thème retenu par cette école pour le Gala Méritas 2018 : « La famille au coeur de la réussite ». Elle est aussi en lien avec la chanson Nous autres du populaire groupe québécois. « Depuis le mois d’octobre, nous travaillons sur ce projet, d’expliquer l’enseignante quelques minutes avant la tenue de la vidéoconférence. Nous avons choisi cette chanson parce qu’elle illustre le mieux le thème qui a été choisi cette année. En français, les élèves ont été invités à analyser en profondeur le texte de la chanson : structure, longueur des vers, choix des mots, etc. Pour aborder la phrase interrogative, je désirais aller plus loin dans la démarche. J’ai alors eu l’idée de proposer une rencontre avec les deux frères. Ils ont accepté sur-le-champ. Ils sont vraiment formidables. » C’est dans leur automobile alors qu’ils se rendaient à Alma dans le cadre de leur tournée du Québec que les deux artistes ont répondu aux questions des élèves. Ces derniers étaient fort heureux de pouvoir leur parler directement. L’animateur de la rencontre, Léo, qui s’était bien préparé pour l’événement a poussé un soupir de soulagement au terme de la vidéoconférence présentée sur le tableau interactif de la classe. « J’avais le trac, mais tout s’est finalement bien déroulé. J’ai bien apprécié l’expérience. » Thiffany a aussi apprécié les échanges avec les membres du groupe. « C’était vraiment formidable de pouvoir leur parler via Skype. J’aurais aimé discuter plus longtemps, en savoir davantage sur eux. La rencontre s’est déroulée rapidement. Nous sommes vraiment chanceux d’avoir eu les deux frères avec nous. » Alexis abondait dans le même sens. « Ce n’est pas tous les jours que des élèves ont l’occasion de parler à des vedettes comme Érick et Sonny. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. J’en sais maintenant plus sur vous. »

Notons que les élèves n’ont pas cru tout de suite leur enseignante lorsqu’elle leur a annoncé la tenue de la vidéoconférence. Pourquoi les 2Frères accepteraient-ils de leur parler, eux, des élèves du primaire? Les semaines ont passé, puis le 23 février dernier en matinée, tous attendaient avec enthousiasme le fameux appel du groupe musical. Cet appel a tardé. Les minutes sont passées et le doute s’est installé, mais lorsque la sonnerie s’est fait entendre, les yeux des élèves se sont mis à briller.

« Ils étaient là, d’indiquer Félix-Antoine. C’est vraiment plaisant de les voir pour de vrai. Ils sont moins sérieux que je ne le pensais. Ils sont gentils. » « Au début, je ne le croyais pas. Maintenant, je me considère chanceux. C’est une belle expérience ! », de conclure Ariel.»