2e édition du Printemps des Artisans

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Les 2 et 3 juin prochain de 10h00 à 16h30 aura lieu la deuxième édition du Printemps des Artisans à La Nouvelle Sallle des Cours Painchaud à La Pocatière.

Cet événement se tiendra sous la présidence d’honneur de Maurice Gagnon, auteur de cinq romans et journaliste réputé de la région. Il est également lauréat de trois prix en journalisme, dont le prix littéraire Philippe-Aubert-de-Gaspé lors du Salon du livre de la Côte-du-Sud en 2014.

La population est invitée à venir découvrir les oeuvres inédites et les créations originales de plus d’une vingtaine d’artistes et d’artisans. Parmi eux, soulignons la participation de l’artiste récupérateur Marius Blais des créations FerÉcho, de la designer Valérie Poulin de Poffentanshinn, de l’artiste-peintre Nicole Tardif, de la fantaisienne écolo Guylaine Walsh de Chapôéthique, du photographe artistique Adrien Le Toux, de l’artisane France Arsenault de Folilaine, de la sculpteure en art populaire Jacinthe Rhéaume et de la créatrice d’objets en bois Caroline Dubé.

Juste à temps pour la fête des pères et pour effectuer des achats pour la belle saison, cet événement propose une multitude d’objets artisanaux: maroquinerie, bijoux, vêtements, sculptures en bois ou en métal recyclé, courtepointes, photographie artistique, objets utilitaires, articles de décoration, peintures sur toile, vitrail et autres trouvailles locales. L’accès au marché du Printemps des artisans est gratuit pour tous les visiteurs.