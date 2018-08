260 000 $ pour 15 projets de développement dans Côte-du-Sud

Crédit photo : Courtoisie

Le gouvernement du Québec accorde des aides financières totalisant 262 967 $ à 14 entreprises situées dans la circonscription de la Côte-du-Sud, lesquelles réaliseront 15 projets représentant des investissements totaux de près de 800 000 $. Les sommes accordées proviennent du Programme Exportation (PEX) et des programmes Premier brevet et Audit industrie 4.0.

Le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, M. Norbert Morin, en a fait au nom de la vice-première ministre, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, du ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas‑Saint‑Laurent, M. Jean D’Amour, et du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l’Abitibi‑Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Luc Blanchette.

Parmi les entreprises retenues dans Kamouraska-L’Islet, mentionnons Ecorad de Saint-Jean-Port-Joli (13 240 $), le Groupement forestier de Kamouraska (1305 $), Inno-3B de Saint-Pacôme (20 225 $), Les Textiles Gauvin de Saint-Pamphile (5976 $), Nova Biomatique de La Pocatière (8 968 $), Promo-Plastik de Saint-Jean-Port-Joli (5 917 $) et Umano Médical de L’Islet (17 000 $). Les autres entreprises bénéficiaires sont situées dans la MRC de Montmagny.