250 personnes à la soirée Chassomaniac

Crédit photo : Édith Lévesque

La salle communautaire de Saint-Philippe-de-Néri était bondée le 21 février dernier à l’occasion de la soirée de films Chassomaniac.

250 personnes s’étaient donné rendez-vous pour assister à cette première activité qui doit servir à amasser des fonds pour les festivités du 150ede la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri, prévues en juillet 2020. « Toute l’année, il y aura d’autres activités qui seront organisées comme celle-là. On invite les gens à nous suivre. Mais pour une première, on avoue que nous sommes très satisfaits », d’indiquer Marco Lizotte, conseiller municipal et responsable du comité de bénévoles des fêtes du 150e.

La prochaine activité, une soirée Vins et fromages, doit avoir lieu le 9 mars prochain à 18 h à la salle communautaire.