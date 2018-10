25 projets recherchés pour la 4e édition de « Face aux dragons »

Crédit photo : Maxime Paradis

Pour sa 4e édition, le concours « Face aux dragons » espère atteindre le chiffre magique de 25 projets présentés. Pour y parvenir, un appel spécial aux enseignants et aux directions d’écoles de Montmagny-L’Islet a été lancé par la présidente d’honneur de cette 4e édition et directrice générale de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet, Mme Francyne Pellerin.

Face aux dragons est un concours en entrepreneuriat s’adressant aux élèves et aux étudiants de niveau primaire, secondaire, collégial, des centres d’éducation des adultes et de la formation professionnelle. Le concours a été initié en 2016 par les Carrefours jeunesse-emploi de Montmagny et de L’Islet. L’an dernier, 11 projets avaient été soumis pour un total de plus de 225 participants.

Cette année, les participants ont jusqu’au 11 janvier 2019 pour soumettre leurs projets. Ceux retenus devront être présentés aux dragons de la quatrième édition : Véronique Gagnon de Transport St-Pamphile, Isabelle Bélanger de Transport Gybélic, Réjean Lemieux de chez Mallette à Montmagny, André Dufresne de Teknion à Montmagny, Bruno Fournier de Desjardins Entreprises Côte-du-Sud et Bryan Paris de chez Paber Aluminium. « S’impliquer dans ce concours n’est pas une corvée. On le fait bénévolement et on apprécie beaucoup l’expérience. Quand on débarque dans les écoles, on sent aussi qu’on est attendu, car les jeunes sont très fébriles à l’idée de présenter leur projet », d’expliquer André Dufresne, impliqué à titre de dragon depuis le début du concours.

Depuis son lancement il y a quatre ans, le concours a remis un total de 6236 $ en bourses aux participants. Cette année, un montant total de 7000 $ pourrait être remis en bourse par les dragons. De ce montant, mentionnons trois flammes de 1000 $ chacune qui seront décernées aux projets s’étant particulièrement illustrés. Le 4000 $ restant, quant à lui, sera attribué sous forme de bourses pouvant aller jusqu’à 600 $ chacune, en fonction des besoins financiers exprimés par les concurrents méritants lors de leur présentation. Enfin, deux formations « Lancement d’une entreprise » offertes par le CFP L’Envolée seront également attribuées par tirage au sort parmi tous les participants s’étant le plus démarqués.