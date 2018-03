25 Guitares en fête présente sa neuvième édition

Crédit photo : Daniel Thibault

La Corporation des arts et de la culture de L’Islet tiendra sa neuvième édition de 25 Guitares en Fête, le samedi 24 mars prochain à 19 h 30 à la salle municipale Saint-Eugène.

Encore cette année, un public fidèle accueillera 25 guitaristes de la région et de Kamouraska jusqu’à Québec. Six solistes, trois trios et cinq duos performeront sur scène dans différents genres musicaux. Guitares Boucher s’associe à cet événement unique au Québec en offrant une guitare d’une valeur de 5 000 $ qui sera remise à l’un des participants par un tirage au sort. La municipalité de L’Islet et la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet sont aussi des partenaires majeurs à cet événement. Les billets sont en vente chez Rona Quincaillerie Jos Proulx à L’Islet, à la Librairie Livres en tête de Montmagny, au Café Bonté Divine de Saint-Jean-Port-Joli et de La Pocatière et à La Source de Saint-Pamphile. Les billets seront aussi disponibles à l’entrée le soir du spectacle. En cas de mauvaise température, le spectacle sera présenté le lendemain à 13 h

Notons au niveau des guitaristes présents : MM. André Charest et Noel Vincent de Sainte-Hélène, Jonathan Bernier Robichaud de Saint-Jean-Port-Joli, en duos Emmanuel Caron Garant et Guillaume Girard de Saint-Roch-des-Aulnaies, Alain Thibodeau de Saint-Juste-de-Bretenières et Martin Lévesque de Saint-Jean-Port-Joli. Pour connaître le nom des 25 guitaristes, consulter le www.guitaresenfete.com. En plus de toutes ces prestations à la guitare acoustique et électrique dans différents genres musicaux, les spectateurs auront la chance cette année d’entendre une pièce à la harpe.