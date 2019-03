25 Guitares en Fête célèbre ses 10 ans

Crédit photo : Maxime Paradis

La 10eédition du spectacle 25 Guitares en Fête aura lieu le 23 mars prochain à 19 h 30 à la Salle municipale de Saint-Eugène. Des guitaristes invités, plusieurs proviennent de la grande région de Kamouraska-L’Islet.

En formule solo, duo ou trio, les 25 guitaristes de l’événement offriront un amalgame musical allant du classique au jazz, en passant par la pop, le rock et le folk. En échange de leur performance, ils courront la chance de remporter une guitare Studio Goose d’une valeur de 5000 $, gracieuseté de Guitare Boucher.

De ces guitaristes, près de la moitié proviennent de la région de Kamouraska-L’Islet. Les autres arriveront de partout au Québec, témoignant ainsi de l’engouement que suscite ce rendez-vous depuis maintenant 10 ans. « De plus en plus, je dirais qu’un mois avant le spectacle, tous nos artistes sont bookés », d’indiquer Chantal Castonguay, présidente de la Corporation des arts et de la culture de L’Islet.

Côté spectateurs, ils se comptent par centaines, pour une moyenne d’environ 200, bon an mal an. Ainsi, le spectacle-bénéfice 25 Guitares en Fête est donc considéré comme un des événements de financement majeur de la Corporation et du Festival Guitares en Fête, qui lui sera présenté à la fin juin à L’Islet. « Cette année, on prévoit un gros spectacle d’un artiste rock renommé qui doit donner le coup d’envoi au Festival le 28 juin prochain. Nous allons annoncer son nom le soir même de l’événement 25 Guitares en Fête et nous ferons aussi le tirage d’une paire de billets pour ce concert auprès des spectateurs présents », de mentionner Jocelyn Ouellet, directeur de la Corporation.

En cas de mauvaise température, l’événement 25 Guitares en Fête sera remis le dimanche 24 mars à 13 h. Pour plus d’informations et connaître les points de vente des billets, contactez la Corporation des arts et de la culture de L’Islet par téléphone au 418 247-3331, par courriel au info@cacli.qc.caou visitez la page Facebook ou le site internet guitaresenfete.com.