2,4 M $ pour restaurer divers habitats côtiers

Crédit photo : Photo tirée du Facebook du député fédéral Rémi Massé .

Devant une trentaine de personnes venues assister à une conférence de presse au Chalet des sports de la municipalité de Notre-Dame-du-Portage, le député d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, M. Rémi Massé, au nom de l’honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne (MPO), est venu annoncer que le comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire (ZIPSE) recevra près de 2,4 millions $ du Fonds pour la restauration côtière du MPO, afin de réaliser un projet de restauration d’habitats côtiers sur 5 ans.

Lors de l’événement, Vincent More, maire de Notre-Dame-du-Portage, a offert un mot de bienvenue en partageant notamment son enthousiasme lié à l’un des projets de restauration qui se déroulera sur le territoire de sa municipalité. Ensuite, Marilyn Labrecque, présidente du comité ZIPSE, a prononcé un mot d’ouverture et a remercié le MPO pour sa généreuse contribution, tout juste avant l’annonce de M. Massé. Enfin, Françoise Bruaux et Étienne Bachand, respectivement directrice et directeur-adjoint du Comité ZIPSE, ont dévoilé plusieurs détails du projet de restauration côtière.

Grâce au Fonds pour la restauration côtière, ce projet d’envergure, d’une durée de 5 ans, vise à restaurer quatre secteurs sur un potentiel de cinq comportant une diversité d’habitats côtiers clés, de L’Isle-aux-Grues à Saint-Ulric, afin d’augmenter leur résilience face aux changements climatiques. Ces travaux de restauration permettront, à terme, d’atténuer les menaces pesant sur les populations fourragères de poissons typiques de la rive sud de l’estuaire du Saint-Laurent.