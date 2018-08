21 personnes honorées au prochain Concert des familles

Crédit photo : Maxime Paradis

21 personnes seront honorées lors du prochain Concert des familles de la Fondation André-Côté. Le comité organisateur en a fait l’annonce mardi à la chapelle de Saint-Denis-De La Bouteillerie, en présence des coprésidents d’honneur de cette 11e édition, Mme Brigitte Pouliot et M. Raymond Talbot.

Le concert sera présenté le samedi 20 octobre prochain à la Cathédrale Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Il réunira 110 choristes du Chœur En Supplément’Air de Québec, auquel sont attachées deux choristes de la région évoluant habituellement au sein du Groupe Vocal Mouv’Anse. « C’est une chorale spécialisée dans le répertoire populaire francophone. Et je dois dire que cette année, tous les spectres de la chanson francophone seront représentés parmi les choix qui ont été effectués par les familles », d’indiquer Marc-André Caron, lui-même chef de chœur et membre du comité organisateur.

La directrice générale de la Fondation, Maryse Pelletier, espère que le concert attirera au moins 500 personnes. Un souhait partagé par les coprésidents d’honneur de cette année, Brigitte Pouliot et Raymond Talbot, dont un membre de leur famille souffre d’une maladie dégénérative depuis maintenant 10 ans. « On s’implique aujourd’hui pour que tous ceux qui vivent ces moments difficiles puissent avoir droit à du réconfort », déclaraient-ils. « C’est ce que permettent les profits générés par le Concert des familles : rendre accessibles gratuitement toute une gamme de services d’entraide, d’accompagnement, de confort et de soutien aux personnes malades, en fin de vie et leurs proches », de rappeler la présidente de la Fondation, Josée Soucy.

Une envolée de papillons chargée d’émotions a ensuite suivi les annonces concernant le concert. La majorité des familles dont la mémoire d’un proche sera honorée le 20 octobre prochain était sur place pour y prendre part.

Les billets pour le Concert des familles sont en vente à la Librairie L’Option de La Pocatière, à la Tabagie Lunik de Saint-Pascal, au Marché Ami de Saint-Pacôme et au bureau de la Fondation André-Côté.