Une 20e traversée mémorable pour la Fête des chants de marins.

Crédit photo : Guillaume Audet

Du 17 au 19 août, après trois jours de spectacles, de conférences et d’activités à thématique maritime, l’émotion était à son comble lors de la clôture de la 20e édition de la Fête des chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli présentée par le Groupe Desgagnés. Festif, diversifié et réunissant près de 140 artistes en provenance du Québec et de l’Europe sur des airs marins, ce 20e anniversaire fort couru a vu près de 10 000 festivaliers prendre part à cet important évènement maritime au Québec.

D’entrée de jeu, le spectacle d’ouverture du vendredi après-midi a connu un succès incontesté avec une salle comble débordant jusqu’à l’extérieur pour acclamer les artistes présents, donnant un avant-goût du programme musical de la traversée qui s’amorçait. Suite à cette prestation, 215 convives ont pu participer à la Tablée maritime, fameux buffet aux accents de la mer préparé par les restaurateurs de Saint-Jean-Port-Joli. Encore une fois cette année, les billets y donnant accès se sont envolés rapidement, au grand bonheur des organisateurs et des chefs cuisiniers. En soirée, Les Charbonniers de l’enfer, fiers porte-parole de cette édition, et les musiciens de La Nef ont présenté La Traverse miraculeuse, odyssée musicale immortalisée sur disque mais uniquement présentée deux fois sur scène depuis sa création. Quelques 450 privilégiés ont pu assister à ce moment phare.

Samedi, dès l’aube, plus d’une centaine de lève-tôt étaient au rendez-vous pour la prestation de danse Le souffle de l’aube – Opus II présenté par Fleuve| Espace danse. En plus d’une multitude d’animations diversifiées offertes ce même jour, la scène Desjardins a accueilli en après-midi le quatuor breton Les Souillés de fond de cale. En soirée, ce sont près de 375 amoureux de chant qui ont assisté au programme triple réunissant Isabelle Cyr et Yves Marchand, Les Siffleurs de nuit et Brise-glace. L’atmosphère était à la fête lorsque le public s’est déplacé vers le fleuve pour contempler les majestueux feux d’artifice de ce 20e anniversaire. La soirée s’est terminée en beauté et en mouvement avec la très appréciée veillée de danse traditionnelle Swing ton marin! Le lendemain, le spectacle de clôture Larguez les amarres à connu un record d’achalandage atteignant un auditoire de 500 personnes. Cette dernière prestation a donc confirmé un taux d’occupation en salle d’environ 95% pendant la durée complète de l’évènement.

Fidèle à sa mission, la Fête des chants de marins a offert plusieurs ateliers et conférences sur des thèmes maritimes inspirants. Cette année encore, le Musée maritime du Québec et le Musée de la mémoire vivante, tous deux partenaires de l’évènement, ont ainsi accueilli de nombreux festivaliers pour une conférence sur l’archéologie subaquatique, sur le long périple en canot de Pierre Pépin et Jennifer Gosselin et sur la pêche à l’anguille. De plus, le jeune rameur océanique port-jolien Joseph Gagnon a fait revivre son aventure périlleuse sur l’Atlantique à un public ébahi.