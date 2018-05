Un 20e anniversaire tout en nouveauté pour la Fête des chants de marins

Crédit photo : Maxime Paradis

La 20e édition de la Fête des chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli se déroulera du 17 au 19 août prochains, sous le thème « 20 ans à te chanter la mer! » Pour souligner cette étape anniversaire importante, plusieurs nouveautés seront proposées aux festivaliers.

Outil d’expression de la culture de Saint-Jean-Port-Joli, comme le maire Normand Caron l’a qualifiée, la Fête des chants de marins est plus que jamais un événement incontournable de la Côte-du-Sud en saison estivale. Cette année, le comité organisateur a non seulement tenu à préserver l’ADN à la base de son succès, mais également bonifier l’événement avec plusieurs nouveautés.

Parmi elles, mentionnons l’ajout d’une scène extérieure, à proximité du fleuve, qui permettra davantage de prestations musicales d’artistes provenant du Québec et de l’Europe. Les Charbonniers de l’enfer, porte-paroles de la Fête, accompagnée des musiciens de la Nef, se produiront sur la scène intérieure de La Vigie, le vendredi.

Dans l’esprit maritime de la Fête, l’organisation proposera cette année des excursions à la voile sur le fleuve. Un espace d’activités, le Quartier des moussaillons, qui comprendra notamment des jeux gonflables sera également offert au 5 à 12 ans, sans oublier un feu d’artifices le vendredi soir.

« À l’époque, j’étais conseiller municipal et un groupe d’audacieux était venu nous présenter leur projet. On leur avait accordé 5000 $ la première année. On voit aujourd’hui ce que ça peut générer. » – Normand Caron

Autre nouveauté, une aire de camping verra le jour en bordure du site. Ceux qui réserveront un emplacement auront accès à un passeport gratuit pour la Fête des chants de marins.

Au chapitre des incontournables, mentionnons le retour de la Tablée maritime, un repas festif réunissant près de 200 convives, préparé par des restaurateurs locaux. Le Marché portuaire, quant à lui, sera proposé les samedis et dimanches au Parc des Trois-Bérets.

Grosses retombées

Pour le maire, M. Normand Caron, la Fête des chants de marins rythme la vie de Saint-Jean-Port-Joli depuis maintenant 20 ans. De plus, il se dit également très heureux de l’appui de l’appui offert par la Municipalité dès le tout début de l’événement. « À l’époque, j’étais conseiller municipal et un groupe d’audacieux était venu nous présenter leur projet. On leur avait accordé 5000 $ la première année. On voit aujourd’hui ce que ça peut générer », a-t-il rappelé.

À ce propos, Mme Ariane Pelletier, directrice générale de la Corporation des fêtes et événements culturels de Saint-Jean-Port-Joli (COFEC), mentionne qu’une étude datant de 2015 parlait de retombées économiques de 3,8 M$. L’an dernier, une autre étude de provenance témoignait d’un achalandage de 15 000 personnes pour toute la durée de la Fête, ce qui en fait assurément un des événements les plus courus dans la région.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site chantsmarins.com.