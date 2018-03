20 ans pour la Résidence Hélène Lavoie de La Pocatière

Crédit photo : Maxime Paradis

Inaugurée le 28 février 1998, la résidence Hélène Lavoie de La Pocatière célébrait son 20e anniversaire lors d’une activité spéciale mercredi dernier. Parmi tous les résidents, trois dames habitent l’établissement depuis le premier jour. Parmi elles, Mme Marie-Ange Fortin, originaire de Sainte-Louise.

C’est en 1997 que Serge Boucher a décidé de procéder à la construction d’une nouvelle résidence pour personnes âgées à La Pocatière, à la suggestion de la Caisse populaire de La Pocatière et Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. À l’époque, il opérait déjà depuis 10 ans un premier établissement de plus de 80 unités à Rivière-Ouelle. Ce dernier a fermé ses portes en 2015.

Originaire de Sainte-Louise, Mme Marie-Ange Fortin était du nombre des premiers résidents à avoir emménagé à la Résidence Hélène Lavoie de La Pocatière. Aujourd’hui, elles ne sont plus que trois à toujours habiter les lieux en continu depuis son ouverture en 1998. « Mon mari et moi, on venait de passer plus d’une quarantaine d’années dans le coin de Drummondville. On n’avait pas d’enfants, donc on a décidé de revenir dans la région. On louait un logement dans le coin quand le projet a été annoncé », se souvient-elle.

Son conjoint, M. Joseph Michaud, avait le désir de se retirer paisiblement dans une résidence pour aînés pour y terminer ses « vieux jours. » « Il avait visité les appartements de la Résidence. C’est lui qui m’a convaincu d’y emménager », de raconter Mme Fortin.

Le même logement

Vingt ans plus tard, bien des choses ont changé à la Résidence Hélène Lavoie. Un premier agrandissement en 2005 a permis l’ajout de 53 unités supplémentaires. Un autre projet d’agrandissement doit se réaliser en 2018. De plus, un nouveau logo a été dévoilé pour souligner le 20e anniversaire et une page Facebook a été créée pour mieux communiquer le calendrier d’activités des résidents et présenter quelques photos de celles-ci. Des bornes WiFi ont également été déployées à plusieurs endroits dans la résidence, au grand bonheur des visiteurs et des résidents les plus « branchés », et bientôt, un nouveau site web pourra être consulté.

De son côté, Marie-Ange Fortin habite toujours le même logement au troisième étage, mais seule, son mari Joseph Michaud étant maintenant décédé. Néanmoins, même si elle a besoin d’assistance car elle se déplace maintenant en fauteuil roulant, elle dit continuer à vaquer à ses occupations quotidiennes. « Déménager ici a été un changement très positif pour moi. Quand je suis arrivée, à l’époque, une amie à moi avait aussi emménagé. Depuis, je n’ai jamais cessé de socialiser et de participer à des activités. J’ai toujours été très heureuse ici. »