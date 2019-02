20 000 $ pour le maintien et le développement des soins de santé, ici, chez nous

Crédit photo : Courtoisie

La belle saison reviendra dans quelques mois et la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima soulignera bientôt la 22eédition de son tournoi de golf annuel. Cette activité aura lieu le samedi 15 juin prochain, au Club de golf de Saint-Pacôme, sous le thème « Respirez la Santé. »

La Fondation est heureuse d’annoncer que le président d’honneur de cette 22eédition est M. Richard Lebel, propriétaire du restaurant Mikes de La Pocatière. M. Lebel est un participant de longue de date au tournoi de golf et bien connu en tant que personnalité d’affaires au Kamouraska depuis de nombreuses années. Honoré par cette invitation, M. Lebel se dit fier d’assurer la présidence d’honneur de ce tournoi qui permettra d’amasser des fonds pour l’achat d’équipements à la fine pointe de la technologie dans les installations de santé du Kamouraska.

« Je suis honoré d’accepter la présidence d’honneur de ce tournoi de golf. Je suis sensible à cette cause qui contribue au maintien des soins et services de santé dans notre région. Nous connaissons tous quelqu’un, dans nos familles et nos amis, qui ont visité l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima pour y recevoir des soins, c’est donc essentiel de lui donner notre appui. »

Pour sa part, le Dr Gaétan Lévesque, président du conseil d’administration a précisé que le but de cette activité est d’engendrer des profits qui seront remis directement à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima. « La raison d’être de la Fondation, est de contribuer au maintien des soins et services de santé au Kamouraska, d’aider nos installations, à combler ce qui n’est pas subventionné ou pas suffisamment subventionné par l’aide gouvernementale », mentionne-t-il.

Pour l’occasion, amis de la Fondation, partenaires et commanditaires sont attendus en grand nombre à cette 22e édition que l’on souhaite couronnée de succès. « Nous sommes confiants que les gens d’affaires vont continuer à supporter la Fondation et que la population sera au rendez-vous de cette activité annuelle » de préciser Maryse Pelletier, la nouvelle directrice générale de la Fondation.