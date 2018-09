La 19e édition du tournoi de golf de la Fondation du Cégep de La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

La Fondation du Cégep de La Pocatière dévoilait le 18 août dernier, un montant net de 14 500 $, lors de la 19e édition de son traditionnel Tournoi de golf. Près de 115 personnes ont participé comme joueur ou encore au souper qui a été servi à la fin de la journée.

La 19e édition du Tournoi de golf de la Fondation était sous la présidence d’honneur de M. Daniel Dubé, ancien étudiant de la première cohorte en 1969, mais aussi ancien professionnel au Cégep de La Pocatière et au Centre d’études collégiales de Montmagny. « L’annuel tournoi de golf est une activité très importante pour la Fondation. Vous tous ici ce soir êtes plus qu’essentiels parce que, par votre présence, vous permettez à la Fondation du Cégep de La Pocatière de jouer pleinement son rôle. » « Je tiens à remercier du fond du coeur la Fondation pour le soutien remarquable qu’elle apporte au Cégep de La Pocatière depuis trente ans. Aujourd’hui, elle nous fait une grande place en nous donnant l’occasion de profiter de votre présence pour souligner que le Cégep de La Pocatière fêtera cette année son 50e anniversaire et le Centre d’études collégiales de Montmagny son 25e. Si la Fondation peut parvenir à atteindre ses objectifs, c’est, entre autres, grâce à vous, à votre présence ici ce soir » a déclaré la directrice générale du Cégep de La Pocatière, madame Marie-Claude Deschênes.