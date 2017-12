17 coupes Dynaco à autant de judokas

Crédit photo : Courtoisie

C’est dimanche le 17 décembre que se tenait la Coupe Dynaco 2017 à l’École polyvalente de La Pocatière, regroupant 57, dont 19 du club Judotani de Rivière-du-Loup et 38 du club Judo-La Pocatière.

Parmi ces jeunes, 17 ont connu de belles performances avec une fiche parfaite, donc sans défaite. Dans la Catégorie U8, le jeune Arnaud Dionne de La Pocatière et Antoine Defoy de Rivière-du-Loup se sont démarqués. Chez les U10, on retrouve Ralf Côté, Max D’Amours et Jacob Dubé de Rivière-du-Loup tandis que Jérémy Lévesque, Mathias Caron et Étienne Martel du club de La Pocatière ont aussi remporté tous leurs combats dans leur catégorie respective. Il en fut ainsi pour Gaelle Ste-Marie, Isaac Marquis, Mathis-Olivier Lizotte, Charles Dubé et Marc-Antoine Pelletier du club de La Pocatière, ainsi que Thierry Beaulieu et Éliott Dubé de Rivière-du-Loup. Enfin, chez les U14 deux filles se sont particulièrement imposées, Marylou Lainey de Rivière-du-Loup et Flavie Roux de La Pocatière qui elles affrontaient des garçons.

Les coupes Dynaco ont été remises par le président de Groupe Goopératif Dynaco, M. Denis Lévesque, ainsi que Jasmin Bélanger compétiteur d’élite au club judo La Pocatière qui lui remettait les médailles. Rappelons que la Coupe Dynaco vise l’initiation à la compétition avant de s’engager aux réseaux régional et provincial. La prochaine coupe Dynaco aura lieu à la fin avril en 2018. Cette activité de dimanche mettait fin à la première session du club Judo-La Pocatière. Les cours réguliers reprendront après le congé des fêtes. Toutefois, Raphael Bernier entraîneur et ceinture noire deuxième Dan, tiendra des entraînements particuliers pour les judokas Élite-Dynaco du club Judo-La Pocatière.