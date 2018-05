16e édition de Bonjour La Visite : « L’âge du permis de conduire »

Crédit photo : Maxime Paradis

La nouvelle présidente du Festival Bonjour La Visite, Emilie Poulin, a qualifié à la blague la 16e édition du Festival Bonjour La Visite de « l’âge du permis de conduire. » Avec pareille affirmation, on comprend que l’ambition du comité organisateur est de faire en sorte que tous les chemins mènent à Saint-Pascal, du 2 au 5 août prochains.

Présenté de nouveau cette année par Xplornet, la 16e édition de Bonjour La Visite sera aussi riche et variée que par les années passées. Spectacles musicaux variés, soupers festifs et tournois sportifs, l’ADN qui a fait la marque de commerce du festival, au fil du temps, est demeuré intact.

À ce chapitre, le Festival proposera le « cover band » Shine, composé de deux choristes de l’émission La Voix, le vendredi, suivi de Gun Salute, un hommage à AC/DC. Le samedi, Bonjour La Visite a décidé de pousser l’audace au maximum avec le spectacle FAMOUS, axé sur les vedettes de la pop d’hier à aujourd’hui. « C’est un spectacle qui implique dix artistes sur scène et 250 changements de costumes pendant 2 h 30, sans arrêt. C’est la première fois qu’on présente quelque chose de semblable », d’indiquer Maryse Moreau. Le dimanche, les amateurs de musique country seront choyés en compagnie de Guylaine Tanguay, étoile montante de ce style au Québec.

Côté soupers, les deux supermarchés de Saint-Pascal, IGA et Provigo, proposeront de nouveau leur repas. Dans le cas d’IGA, il s’agira du souper lasagne et césar le vendredi, tandis que Provigo offrira le méchoui porc et bœuf le samedi. À la demande générale, le jeudi, le Resto Pub Le Saint-Pascal proposera son 6 à 8 dont les billets trouvent déjà aisément preneurs, selon Jonathan Turcotte.

En ce qui concerne les tournois sportifs, six seront proposés aux festivaliers, dont la pétanque qui fait son retour cette année. En ce qui concerne la Zone pour enfants Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, elle sera marquée par la présence de la troupe kamouraskoise Cent Mille Lieux qui offrira des expériences extraordinaires qui lient théâtre, cirque, histoire et animation.

« On fait nos frais annuellement, mais on n’a pas les moyens de financer une étude d’impact économique. » – Emilie Poulin

Retombées difficiles à estimer

Malgré son achalandage évalué entre 8000 et 10 000 visiteurs annuellement, le comité organisateur du Festival Bonjour La Visite avoue ne pas être en mesure de chiffrer les retombées économiques de l’événement pour Saint-Pascal et la région. « On fait nos frais annuellement, mais on n’a pas les moyens de financer une étude d’impact économique », de reconnaître Emilie Poulin.

Néanmoins, selon la directrice générale de Promotion Kamouraska, Mme Pascale Dumont-Bédard, Bonjour La Visite est assurément un des événements majeurs de la saison estivale au Kamouraska. De son côté, le propriétaire du Provigo de Saint-Pascal, M. Louis Grenier, mentionne que la semaine du Festival est sa 5e plus grosse semaine de l’année en terme de ventes.

Pour en savoir davantage sur le Festival Bonjour La Visite, visitez la page Facebook ou rendez-vous au festivalbonjourlavisite.com.