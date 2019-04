16 500 $ grâce au GOvember

Crédit photo : Maxime Paradis

Grâce à une mobilisation sans précédent de bénévoles et de partenaires provenant des régions de Kamouraska et de L’Islet, l’édition 2018 du GOvember a été en mesure de retourner 16 500 $ dans la communauté sud-côtoise. Cette somme a été partagée équitablement à raison de 5500 $ à trois organisations offrant des services directs en matière de santé masculine et de bien-être masculin.

La remise des chèques aux trois organismes récipiendaires, la Fondation André-Côté, la Fondation de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima et le Projet Pères de la Maison de la famille du Kamouraska (MFK), s’est déroulée le 17 avril dernier dans la nouvelle salle des jeux Le Chat perché de la MFK à Saint-Pascal. Le député fédéral de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup et président d’honneur de la 2e édition du GOvember, Bernard Généreux, était présent.

Offrant toutes des services de prévention et d’accompagnement en matière de santé masculine et de bien-être masculin, les trois organisations se sont de nouveau engagées à dédier les sommes reçues à ces fins.

Pour la Fondation André-Côté, l’argent doit permettre la poursuite de la mission de l’organisation qui offre des services de soutien aux familles ou aux personnes atteintes d’un cancer ou d’une maladie incurable, dont plusieurs hommes sont bénéficiaires.

À travers son Projet Pères, la MFK veut être davantage présente auprès des papas en devenir et les nouveaux papas. Elle songe même à une nouvelle offre de cours prénataux s’adressant spécialement à eux.

Enfin, la Fondation de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima mentionnait qu’elle cumulait la somme reçue cette année à celle de l’an dernier, dans le but de faire l’acquisition d’équipements dédiés à la santé masculine. Selon la directrice générale Maryse Pelletier, le conseil d’administration doit statuer sur un projet précis au courant de la prochaine année.

100 % local

Instigateur du GOvember en 2017, Mino Adjin s’est dit à nouveau très heureux de l’implication de la communauté cette année. Rappelons que l’ensemble de la comptabilité a été effectué par Développement économique La Pocatière, fiduciaire du mouvement. « La somme remise aux organismes est peut-être moins grosse que l’an dernier, mais il faut dire qu’elle a été partagée en trois au lieu de deux. Malgré tout, nous sommes fiers de dire que 100 % de tout ce qui a été récolté dans la région demeure chez nous. Grâce à vos dons et votre participation, c’est plus de prévention et d’accompagnement qui seront offerts aux hommes de Kamouraska et de L’Islet. Il s’agit là d’une autre belle victoire pour la santé masculine », concluait-il.