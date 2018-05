15 judokas soulèvent une coupe Dynaco

Crédit photo : Courtoisie

C’est samedi dernier le 28 avril que près de cinquante jeunes judokas s’étaient donnés rendez-vous dans le cadre de la Coupe Dynaco 2018.

Les jeunes provenaient du club Judotani de Rivière-du-Loup et du club Judo-La Pocatière. Une rencontre qui est devenue une tradition pour ces deux clubs et qui remonte à presque 20 ans et depuis une dizaine d’année sous le nom de Coupe Dynaco. Neuf jeunes de Rivière-du-Loup ont gagné la Coupe Dynaco dont Tristan Chenard, Jules Van Vaeck et Jacob Dubé qui se sont particulièrement signalés. Pour sa part le Club Judo-La Pocatière récoltait six Coupe Dynaco et les deux frères Arnaud et Jacob Dionne ainsi que Marie-Jeanne Pelletier ont aussi enregistré des fiches parfaites. Le club de Rivière-du-Loup avait 16 judokas et La Pocatière trente. Rappelons que cette rencontre sportive vise comme objectif, l’initiation des jeunes à la compétition et qui seront appelés à aller vers des niveaux supérieurs sans trop les stresser. Les judokas actuels de l’Équipe Élite-Dynaco, ont tous passé par ce rendez-vous. La prochaine activité du club de Judo-La Pocatière sera la tenue de son Gala Excellence-Desjardins le samedi 3 juin prochain afin de couronner le judoka de l’année entre autres catégories. Un seul judoka sera en action encore en compétition pour les prochaines semaines soit Jasmin Bélanger qui participera au championnat Canadien à Calgary du 17 au 20 mai et à la Coupe Canada à la fin Juin. Ses entraînements se poursuivront malgré la fin de la saison pour certains groupes dont le programme Judo-École.