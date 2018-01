15 000 $ pour l’expansion d’Entreprise Denis Leblanc inc.

Crédit photo : Courtoisie

Le CLD L’Islet consacre un prêt de 15 000 $ du Fonds local d’investissement (FLI) à Entreprise Denis Leblanc inc. pour assurer l’expansion de ses activités.

Entreprise Denis Leblanc inc., située à Saint-Pamphile, est spécialisée entre autres dans le transport en vrac, l’excavation et le déneigement municipal. L’entreprise compte six employés. Afin de soutenir sa croissance actuelle, un service de démolition intérieure de bâtiments sera ajouté, permettant la création de trois emplois d’ici 2021. Pour le CLD L’Islet, le soutien à cette expansion passe par un prêt du FLI permettant l’acquisition d’un marteau hydraulique et le financement d’un fonds de roulement. Grâce à son nouvel équipement, Entreprise Denis Leblanc inc. sera en mesure d’offrir son service pour des édifices commerciaux, industriels, agricoles et résidentiels.