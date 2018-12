14 Coupes Dynaco en judo

Crédit photo : Courtoisie

Le samedi 15 décembre se tenait à l’École polyvalente de La Pocatière la compétition de judo Coupe Dynaco 2018 qui a attiré 45 jeunes des clubs Judotani de Rivière-du-Loup avec 15 athlètes et 30 pour Judo-La Pocatière.

L’objectif de ce rendez-vous, deux fois dans la saison, est d’initier les plus jeunes dans un environnement de compétition et qui n’évoluent pas encore aux niveaux régional et provincial. Cette tradition perdure depuis presque 20 ans pour ces deux clubs de judo. Ainsi samedi dernier, les deux clubs se sont partagé les coupes Dynaco avec sept chacun. Pour le club Judotani de Rivière-du-Loup, trois jeunes se sont particulièrement signalés avec le plus grand nombre de points accumulés. Il en fut de même pour trois judokas de Judo-La Pocatière, soit Oscar Dufresne chez les U-10, Marc-Antoine Pelletier chez les U-12 et sa sœur Marie-Jeanne Pelletier chez les U-14.

Coupe Avantis

Cette compétition, tenue samedi dernier était la dernière sous l’appellation Coupe Dynaco. L’édition 2019 se présentera sous le nom de Coupe Avantis, en raison du regroupement de plusieurs coopératives.