125e de Saint-Germain : Saint-Germain se raconte…

Crédit photo : Jean-François Papillion

Il ventait et neigeait au cœur du village. Il faisait chaud dans la Maison du Rendez-vous. Six chaises berçantes assuraient le confort des personnes d’expérience nées à Saint-Germain qui ont accepté généreusement de partager leurs souvenirs et des bribes de leur vie.

Plusieurs membres de la communauté écoutaient, posaient des questions, au fil des confidences et des rires. À l’occasion de son 125e anniversaire, Saint-Germain se raconte offre aux Germainiens et Kamouraskois des moments de réflexion sur leur histoire et leur identité. Le deuxième événement de cette série se tiendra le vendredi 20 avril au Théâtre des Prés à 19 h 30. Roméo Bouchard y fera revivre les petits et grands événements qui, au cours des 40 dernières années, ont transformé le petit village agricole traditionnel de Saint-Germain en un village moderne innovateur, grâce à la collaboration des gens originaires de la place et des nouveaux venus d’adoption.

Vous pouvez suivre les activités du 125e sur notre page Facebook Le 125e de Saint-Germain et sur le site de la Municipalité : http://munsaintgermain.ca.