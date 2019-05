122 700 $ grâce au Grand McDon

Crédit photo : Courtoisie

Grâce au succès phénoménal du Grand McDon, Les Restaurants Dubillard (McDonald’s) ont été en mesure d’amasser la somme de 122 700 $ à leur troisième édition, ce qui positionne le franchisé parmi les meilleurs au Canada.

Suite au travail acharné de la présidente d’honneur, Mme Lisanne Paquette, de la grande collaboration des gérants et employés ainsi que de M. Stéphane Sylvain, les Restaurants Dubillard, dont ceux de La Pocatière et de Saint-Jean-Port-Joli, aideront dans Kamouraska et L’Islet : la Fondation de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima, la Fondation de la l’école polyvalente de La Pocatière, l’Association pocatoise des personnes handicapées, l’Association des personnes handicapées du Kamouraska-Est, le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, le Groupe Scout La Pocatière, le Club Lions Saint-Jean-Port-Joli, Apprendre Autrement, Soupe aux boutons, l’école Saint-Joseph et La Remontée.