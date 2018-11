1150 $ grâce aux biscuits de Tim Hortons

Crédit photo : Courtoisie

La ville de La Pocatière était tout sourire lors de la campagne du Biscuit SourireMC de Tim Hortons® cette année.

Le simple geste d’acheter un biscuit aux pépites de chocolat adorablement décoré de deux yeux bleus et d’un sourire rose a permis d’amasser 1 150 $ pour Moisson Kamouraska dans le cadre d’une campagne nationale qui a établi un nouveau record. « Chaque année, on a toujours hâte de participer à la campagne du Biscuit Sourire » souligne M. Éric Leclerc, propriétaire de restaurant Tim Hortons. « Je tiens à remercier nos fidèles invités et nos membres d’équipe dévoués : c’est grâce à eux que la campagne de cette année a été couronnée de succès. L’argent qu’on collecte nous permet de poser des gestes qui comptent vraiment dans nos communautés, et on a été ravis de participer à la campagne encore cette année. »

« C’est incroyable que le simple achat d’un biscuit puisse faire une si grande différence », se réjouit Mme Mireille Lizotte, directrice générale de Moisson Kamouraska. « On souhaite remercier Tim Hortons de leur soutien continu. On est très heureux que notre communauté ait décidé d’appuyer Moisson Kamouraska si chaleureusement, et on a hâte de faire vraiment une différence grâce aux fonds recueillis. »