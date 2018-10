100 sourires masculins recherchés

Crédit photo : Nathalie Paradis - Photographie

Sourire n’aura jamais été aussi contagieux à l’occasion de la soirée d’ouverture du GOvember, prévue le mardi 30 octobre prochain au restaurant Mikes de La Pocatière. Lors d’une soirée 5 à 7, le comité organisateur n’attend rien de moins que 100 hommes prêts à sourire à pleines dents, dans le cadre du tournage d’une vidéo qui sera lancée en ligne le 19 novembre prochain.

Ce projet est le fruit d’une idée développée par l’auteur Nicolas Paquin de Saint-Roch-des-Aulnaies, responsable du volet préventif au sein du comité organisateur du GOvember, pour qui santé masculine et une image positive des hommes vont de pair. « Le regard qu’on pose sur les hommes a été écorché ces dernières années parce que certains ont fait usage de leur force ou de leur position d’autorité pour commettre des gestes irréparables. Heureusement, tous les hommes ne sont pas à mettre dans le même panier et c’est pourquoi nous voulons envoyer une image positive de ceux qui adhèrent aux valeurs d’égalité et de respect entre les sexes. Et quoi de plus sincère qu’un simple sourire contagieux pour en témoigner », a-t-il mentionné.

Le tournage et le montage de la vidéo seront réalisés par la Télévision communautaire du Kamouraska (TVCK) sur l’air de Rien qu’un homme du chanteur français Alain Barrière, qui a personnellement autorisé l’équipe du GOvember à faire usage de sa chanson. Le lancement officiel de la vidéo doit avoir lieu le 19 novembre prochain, à l’occasion de la Journée internationale de l’homme 2018.

Coupe à blanc

En parallèle, l’équipe du GOvember donnera le coup d’envoi à la deuxième édition de l’événement sous une formule 5 à 7 où le port du nœud papillon sera, à nouveau, fortement encouragé.

Comme le veut la tradition, les barbes et les moustaches seront aussi invitées à disparaître sous le rasoir de Martine Tanguay afin de leur permettre de repousser sous des formes originales durant le mois de novembre. Parce que le soutien des dames dans cette « épreuve » est essentiel, l’équipe du GOvember rappelle que le succès de cette activité, tout comme la prévention de la santé masculine, concerne également la gent féminine.