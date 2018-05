100 « curiosités » de Côte-du-Sud à découvrir

Crédit photo : F Caissie

Gaston Deschênes et Pierre Lahoud présentent un recueil de «curiosités» de la région de Côte-du-Sud qui propose de visiter ou revisiter des lieux et des sujets insolites.

Gaston Deschênes, originaire de Saint-Jean-Port-Joli et domicilié à Québec, a signé plusieurs livres, dont des ouvrages sur la région. Lorsque Pierre Lahoud lui a proposé de préparer un livre qui fait le tour des principaux sites ou histoires insolites typiques de la région, il a accepté d’emblée.

« Nous avons fait la première liste de mémoire. C’est notre expérience commune qui a permis d’en arriver avec les 100 curiosités. Nous en avons aussi découvert en cours de route », a dit Gaston Deschênes.

« Nous avons fait la première liste de mémoire. C’est notre expérience commune qui a permis d’en arriver avec les 100 curiosités. Nous en avons aussi découvert en cours de route. » – Gaston Deschênes

Le travail a représenté un grand exercice de synthèse pour raconter simplement et mettre en image tous les sujets. Certains découvriront ou redécouvriront les histoires derrière, par exemple, les cabourons, la montagne du Collège et ses cavernes, la pêche à l’anguille, le portail de Cormoran, le calvaire de Saint-Germain et plus encore.

« On s’est bien amusés à présenter ces histoires parfois un brin rocambolesques », ajoutait l’auteur, qui a eu beaucoup de plaisir à colliger l’ensemble des curiosités de la région. Le livre s’inscrit dans une collection de « Curiosités », dont les sujets insolites sont présentés dans différentes régions du Québec. Chaque numéro s’intéresse à l’histoire d’un lieu souvent méconnue, parfois oubliée, mais toujours d’intérêt, afin de garder en mémoire l’identité régionale, souligne-t-on.

« Curiosités de la Côte-du-Sud » de Gaston Deschênes et Pierre Lahoud est publié par Les Éditions GID.