100 choristes accompagneront Claire Pelletier

Crédit photo : Courtoisie Marc-André Caron

Pas moins de 100 choristes accompagneront l’auteure-compositrice et interprète de Saint-Pascal, Claire Pelletier, dans le cadre du concert final de l’événement Chœur en couleurs, le 14 octobre prochain. Au préalable, ils auront tous répété ensemble durant près d’une semaine au Camp musical de Saint-Alexandre.

Organisé par le chef de chœur de La Pocatière, Marc-André Caron, l’événement Chœur en couleurs revient annuellement grâce à la collaboration du Camp musical de Saint-Alexandre. Durant près d’une semaine, le rendez-vous combine tours de chant et tourisme automnal dans la région.

« C’est un hommage à une artiste qui a de magnifiques chansons à harmoniser. » – Marc-André Caron

Cette année, 70 choristes de la France, du Luxembourg et de la Suisse se joignent à l’événement. Les 30 autres viennent principalement de la région, de Québec et de Montréal. Le gîte, le couvert et les locaux de répétition sont tous fournis par le Camp musical de Saint-Alexandre. Un partenariat que Marc-André Caron qualifie d’exceptionnel. « Ça nous permet de tout faire au même endroit. S’il n’était pas là, il faudrait trouver des familles d’accueil pour tous les choristes dans la région. Vous imaginez le casse-tête », s’est-il exclamé.

Cinq chefs

Accompagnés des musiciens de Claire Pelletier, les 100 choristes interprèteront cinq chansons en compagnie de l’artiste pascalienne et dix sans elle, sous la direction de Marc-André Caron, Marilyne Laplagne de Toulouse, Florian Martinet de Grenoble, Guylaine Fournier de New Richmond et Jacky Locks de Metz. De son côté, Claire Pelletier complètera le concert en solo avec sept de ses chansons. « C’est un hommage à une artiste qui a de magnifiques chansons à harmoniser », d’ajouter Marc-André Caron, qui a déjà travaillé avec l’artiste il y a quelques années à Grenoble.

Le concert final de Chœur en couleurs sera présenté le dimanche 14 octobre prochain à 15 h 30 en l’église de Saint-Alexandre. Informations supplémentaires à www.macv-productions.ca.