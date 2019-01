10 athlètes dépassent leurs attentes à Vaudreuil-Dorion.

Crédit photo : Courtoisie

Les 19 janvier avait lieu au stade Multi-Sports de Vaudreuil-Dorion la rencontre Les relais qui servait de dernière rencontre pour la sélection d’équipe Québec Cadette qui se rendra à Toronto pour le Match Québec-Ontario le 9 février.

10 athlètes du Club Filoup Athlétisme donc 7 du sport-études de l’école secondaire de Rivière-du-Loup étaient présents.

Le Sport-Étude de l’École Secondaire de Rivière-du Loup, a placé 3 athlètes sur l’équipe Québec cadette, ce sont Maité Jean au 800m qui a terminé 1ière sur 16 participantes. Son temps de 2 :25.93 est son meilleur à vie en salle en plus elle a pulvérisé le record d’Élisa Jean Cadette qui avait fait un chrono de 2 :39. 75 en 2015. Elle a aussi battu le record absolu du club établi par Béatrice Ouellet dans la catégorie junior en 2013 et qui était de 2 :26.32. Sara-Kim Veilleux au 60m haies a terminé 2ième avec un temps de 9,58 ce qui abaisse son chrono de décembre de 15 centièmes de secondes. Elle s’est également mérité l’argent en saut en hauteur et un record personnel au 200m. Finalement Vincent Brodeur s’est classé au 300m avec un temps de 40,52 secondes. Il a terminé 3ième au 60m stoppant le chrono en 7,69 et a remporté le bronze au 60m haies en 9,53 à sa première fois à cette épreuve.

Julianne Noel a réalisé le record du club au 1200m en 4 :24,73 battant l’ancienne marque d’Élisa Jean de 2014 de près d’une seconde, Julianne a également terminé 5ième au 800m, Rosalie Chouinard a réalisé sa meilleur marque à vie au 1500m marche de 42 secondes et terminant 5ième de l’épreuve. Alexis Gagnon a réalisé des records personnels en hauteur, et au 200 m, tandis qu’Antoine Lavoie réussissait les mêmes exploits au 60m et 200m.

Chez les cadets, Jia Fournier a terminé 4ième à la marche 1500m et a réalisé sa meilleur performance au 200m, Mathis Dumont a pris la 4ième place au 60 m et au 200 m. Le benjamin Benoit Chouinard a récolté le bronze en saut en hauteur avec un record personnel de 1m20 et a réalisé ses meilleures performances au 60 m haies et au 150 m. Enfin le relais 4X200m cadet filles (Sara-Kim, Maité, Julianne & Jia) ont récolté l’argent et pulvérisé par plus de 5 secondes (1 :56,67) un record qui datait de 2015.