Vol de croquettes pour chiens chez Éducateur Canin Québec

L’entreprise Éducateur Canin Québec située à La Pocatière s’est fait voler pour 4000 $ de moulée, de matériel canin et d’effets personnels, la fin de semaine dernière. Le propriétaire de l’entreprise, Arnaud Wery, se dit choqué de la situation.

C’est entre samedi midi et dimanche 20 h que le vol aurait eu lieu au local d’Éducateur Canin Québec sur la Route 230 Ouest à La Pocatière. « J’étais à l’extérieur de la région. Un client m’a contacté pour avoir des croquettes. J’ai demandé à une personne de confiance de se rendre au local pour s’occuper du client. La personne m’a recontacté et m’a envoyé une photo qui montrait qu’il n’y avait plus rien, alors que je venais de faire l’achat pour 3000 $ de moulée pour chiens », d’indiquer Arnaud Wery.

Aussitôt, il a contacté à la Sûreté du Québec pour porter plainte. Des signes d’introduction par effraction ont été découverts. Le vol ferait actuellement l’objet d’une investigation selon Arnaud Wery, chose que ne peut toutefois pas confirmer la SQ lorsqu’elle enquête sur un dossier du genre.

Des appels reçus par Arnaud Wery depuis la médiatisation du méfait, des indices retrouvés sur place et des caméras de sécurité du secteur devraient permettre de remonter jusqu’aux malfaiteurs. « C’est en train de se resserrer. Mais j’invite les gens à entrer en contact avec moi s’ils ont des informations à communiquer », de mentionner le propriétaire d’Éducateur Canin Québec.

Néanmoins, il espère que les individus se rendront d’eux-mêmes à la police et qu’ils lui remettront le matériel volé, même s’il est assuré. « La Pocatière est un endroit où il fait bon vivre et c’est dommage qu’il y ait des personnes qui volent des honnêtes gens qui travaillent pour gagner leur vie », de conclure Arnaud Wery.