Crédit photo : Sébastien Giroux

Les Aventuriers Voyageurs vous invitent à la présentation d’un nouveau film de voyage : Vietnam en famille, le lundi 4 décembre prochain à 19 h 30 au Cinéma Le Scénario.

Dans ce film, Julie et Sébastien partent en formule sac à dos avec leurs trois filles à la découverte du Vietnam. Jungle urbaine d’Hanoï, trek dans les rizières de Sapa et nuit chez l’habitant, croisière sur la baie d’Along, ville impériale de Huê, bouffe de rue à Hoi An, tunnels d’Hô Chi Minh-Ville, marchés flottants du delta du Mékong, île paradisiaque de Phu Quôc sont quelques-unes des expériences qu’ils partageront avec vous.

Vous pouvez obtenir vos billets dès maintenant au Cinéma Le Scénario ou sur le site www.lesaventuriersvoyageurs.com. Profitez-en pour vous inscrire sur le site Web au Grand Concours du 10e anniversaire des Aventuriers Voyageurs afin de gagner un voyage pour deux personnes sur la Côte d’Azur.