Victoire à la Coupe Dodge féminine pour les Cyclones du Bas-Saint-Laurent

Crédit photo : Courtoisie

Malgré plusieurs défaites en saison régulière, les Cyclones du Bas-Saint-Laurent, dont fait partie la gardienne de but originaire de La Pocatière, Lucie Anctil, ont remporté la médaille d’or lors de la 40e édition de la Coupe Dodge, championnat provincial féminin, tenue à Sherbrooke du 13 au 16 avril derniers.

Le premier match du tournoi s’est pourtant soldé par une défaite de 4-2 contre la région du Richelieu. Mais les joueuses ne se sont pas laissées abattre, se reprenant de plus belle lors d’un affrontement contre Montréal qu’elles ont blanchi 2-0. Le troisième match, qui les confrontait à l’Estrie, a été presque identique au précédent avec un deuxième blanchissage de 2-0. Contre toute attente, les Cyclones ont ainsi accédé à la demi-finale.

Assurées d’une médaille de bronze, elles ont fait preuve de ténacité et d’agressivité en muselant l’équipe de Lanaudière-Laurentides 6-2. C’est ainsi que les joueuses ont accédé à la grande finale les opposant au Lac-Saint-Louis, une très bonne équipe qui les avait déjà battues par le passé.

Le premier but a été marqué après à peine 30 secs de jeu par les Cyclones. Par la suite, malgré une domination du Lac-Saint-Louis en deuxième période, elles ont réussi à tenir bon remportant la rencontre et le tournoi par la marque de 1-0. Un bel exploit pour ces jeunes filles de 12 à 15 ans provenant de l’Est-du-Québec.