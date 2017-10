Véronique Labbé fera le party à Montmagny

Crédit photo : Courtoisie

Véronique Labbé a su se tailler une place de choix dans le cœur des amateurs de musique country au Québec. Elle a martelé de ses bottes les scènes de la région, soulevant chaque fois la foule avec ses chansons endiablées. Le 10 décembre prochain, elle nous promet tout un party à la Salle Edwin-Bélanger de Montmagny.

« C’est un show du temps des fêtes, un party comme on en fait dans ma famille depuis que je suis toute petite. C’est comme si je vous invitais chez nous », lance en souriant la chanteuse la plus nommée au dernier Gala country.

Pour que les gens puissent chanter avec elle, l’artiste veut diffuser – même si dans bien des cas, on les connaît déjà — les paroles des chansons sur écran géant, à la manière d’un karaoké. Une chose est sûre, la joie du temps des fêtes sera au rendez-vous. Pour ce faire, Véronique sera accompagnée de deux musiciens. Elle a invité l’auteur-compositeur-interprète Yanick Lavoie pour interpréter ses chansons en première partie.

« Faire le party, c’est dans mes fibres », raconte l’artiste native de Thedford-Mines. Pour elle, le country est une musique de proximité, où les gens communiquent. Véronique a su en moderniser l’image et briser les préjugés.

L’album

Regroupant ses chansons festives favorites, le plus récent album de Véronique, Mon party country, rassemble des classiques et de grands succès du répertoire country qu’elle a choisi d’interpréter avec toute sa fougue et son dynamisme. « C’est un album qui me représente très bien, autant pour mes influences passées qu’actuelles », dit-elle.

Chaque pièce représente un coup de cœur pour Véronique. Plusieurs des titres ont une signification particulière. Ce n’est qu’un rêve se veut la première pièce qu’elle a interprétée devant public, alors que Le Ford à mon grand-père la touche particulièrement par son empreinte nostalgique.

Auteure-compositrice-interprète, Véronique Labbé a produit à ce jour quatre albums de musique country (J’arrive — Entre ces murs — Du côté bleu du ciel — L’amour est un mystère), plus Mon Noël country et Mon party country. Elle est en nomination au Gala Country 2017 dans cinq catégories.

Véronique Labbé coiffe aussi le chapeau d’animatrice. Elle est à la barre de la populaire émission En route vers l’Ouest, diffusée sur MAtv ainsi que sur près de 40 stations de radios à travers la province.