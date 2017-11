Venez (re) trouver vos ancêtres

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre de la semaine nationale de la généalogie, les Archives de la Côte-du-Sud à La Pocatière ouvrent ses portes le samedi 25 novembre de 13 h à 16 h.

Vous avez des recherches à faire, des questions à poser, une énigme à résoudre? Une équipe expérimentée vous recevra et pourra vous aider avec les nombreuses ressources disponibles au centre. Il est possible également de visiter le centre et de découvrir ses trésors cachés.

De plus, exceptionnellement pour cette journée, ceux qui voudraient déposer leurs anciennes photographies dans un lieu sécuritaire comme le centre d’archives verront leurs photos numérisées sur place et un cd leur sera remis.

C’est un rendez-vous au centre d’archives de la Côte-du-Sud, au 100, 4e Avenue, au sous-sol du Musée québécois de l’agriculture et de l’alimention (porte du côté du fleuve). Pour informations : 418 856-2104