Venez fêter avec les héritiers du maître-sculpteur Médard Bourgault

Crédit photo : BAnQ, Fonds Lida Moser, P728,S1,DQ18,P0)

La Société québécoise d’ethnologie invite la population à une journée festive et rassembleuse à Saint-Jean-Port-Joli, le samedi 16 septembre à La Roche à Veillon, resto-théâtre, à compter de 9 h 30. On pourra y rencontrer les sculpteurs héritiers de Médard Bourgault de la région de L’Islet et d’ailleurs au Québec. Le programme de la journée facilitera les rencontres entre les sculpteurs et le public. Dix sculpteurs porteurs de traditions seront honorés à l’heure du repas du midi. La journée inclut également la visite du Domaine Médard-Bourgault en après-midi, soit la maison ainsi que son petit atelier et les chalets situés sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Tous ces bâtiments sont décorés de sculptures signées par Médard Bourgault lui-même. Rappelons qu’en 2017, nous célébrons le 120e anniversaire de la naissance de Médard Bourgault (né le 8 juin 1897) et le 50e anniversaire de son décès (survenu le 21 septembre 1967). Le maître-sculpteur Médard Bourgault est à l’origine du mouvement de sculpture sur bois en taille directe de Saint-Jean-Port-Joli qui a été reconnu de par le monde et qui a fait vivre plus de 150 familles à une certaine époque.

