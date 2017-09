Une unité pilote de traitement des eaux usées au Camping du Lac de l’est

Crédit photo : courtoisie

L’unité « pilote » de traitement des eaux usées testées avec la compagnie E2Metrix inc. est arrivée au camping du Lac de l’est.

Vous êtes curieux et souhaitez en apprendre davantage sur cette technologie révolutionnaire de traitement des eaux qui s’attaque, entre autres, au phosphore ? Venez visiter l’unité en fonctionnement, le dimanche 3 septembre de 13 h 30 à 16 h.

Pourquoi ne pas en profiter pour passer la journée dans le sud et manger une bonne poutine du lac? Pour cette occasion l’accès au site sera gratuit pour les 17 ans et moins et à coût réduit pour les adultes.