Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Une unité mobile de réparation mécanique vient de voir le jour à Saint-Pascal. Alain Dubé Mécanique se déplace sur tout le territoire de L’Islet, Kamouraska et Rivière-du-Loup pour la réparation et l’entretien de véhicules récréatifs, mais également les scies mécaniques, débroussailleuses, tondeuses et moteurs stationnaires.

Avec plus de 22 ans d’expérience en mécanique, Alain Dubé désire, par ce service unique dans la région, faciliter la vie des gens et leur faire économiser du temps. «En me rendant directement chez le client, il n’a plus besoin de remorquer son véhicule jusqu’au garage. On prend rendez-vous et je peux me rendre chez lui à tout moment faire l’entretien ou la réparation. C’est flexible et tout le monde en ressort gagnant», confiait-il.